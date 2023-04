Mãe de Piqué fala sobre Shakira pela primeira vez: “Eu ouvi a música”

Em entrevista ao programa ‘Col Lapse’, Montserrat Bernabéu, revelou que ouviu a música da ex-nora e ainda disse que as pessoas têm responsabilidades e devem proteger os filhos, será que foi indireta?

Desde o começo do relacionamento de Shakira e Piqué, a cantora não bica a mãe do jogador, Montserrat Bernabéu. Em entrevista ao ‘Col Lapse’ ela revelou que ouviu a música da colombiana com as diversas indiretas para o jogador e sua família. A matriarca não se prolongou no assunto, mas disse que as pessoas têm que ser responsáveis e proteger os filhos no meio de tudo isso.

“Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto, acho que não vai tocar. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos. Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas”, disse.

Eu não sei vocês, mas eu senti que isso foi uma indireta pela forma que Shakira estava colocando os filhos diante do divórcio, mesmo concordando com a posição da cantora no meio disso tudo. Começo a concordar com a bruxa na varanda da casa. Aloca!