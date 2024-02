Mãe de Neymar declara: “Que não tirem de você esta alegria de viver”

A mãe de Neymar passou por cima de tudo para desejar felicidades na data comemorativa e a chegada dos 32 anos do filho. Para quem não sabe, o jogador está no meio de uma nova polêmica que envolve a paternidade de uma menina de 10 anos. O caso foi parar até na Justiça com o pedido de que seja feito um exame de DNA para comprovar a paternidade.

Nadine postou: “Que nenhuma circunstância, luta ou ser humano, tire de você esta alegria de viver, de ser sempre você”, diz um trecho da postagem no Instagram.

E continua: “Peço a Deus que tome seu coração e sua mente a Ele, que te guarde e te livre, que se for para passar por prova, que seja com o Senhor na frente, e com toda sabedoria para esperar nele o tempo certo. Eu o conheço, muito além dos olhos, dos sorrisos, das aparências. Então, meu amor, estou aqui, até quando não sabemos, mas que seja o tempo de Deus, para te ver muito feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. Simplesmente te amo e sinta o abraço do Pai, aquele que nunca nos abandona, independente de nossos erros e acertos”.