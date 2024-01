Mãe de Melody critica Anitta: “É ridículo ela querer forçar um namoro. Anitta perdeu pontos comigo”

Eita, que a mãe de Melody está com a língua igual a um chicote para criticar a postura de Anitta diante de um possível affair da filha, Melody, com Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo. A mãe da jovem disse que Anitta pediu pontos com ela e deseja que ela arrume uma filha para arranjar namorado para ela.

“Sou a mãe e sou uma mãe distante, sou bloqueada e não falo com ela. Porém, eu defendo e em termos do que está errado, está errado. Esse negócio de namoro, que ridículo. Sou fã de Anitta, mas nisso eu não apoio, querendo forçar um namoro da minha filha com o filho da Ivete Sangalo. Queria ver se fosse a sua filha, é fácil querer arrumar namorado para filha dos outros”, disse a mãe da cantora.

Vale ressaltar que a polêmica foi levantada neste final de semana, quando Anitta esteve em Salvador ao lado de Melody e Ivete, ressaltando que a jovem cantora poderia dar uns beijinhos em Marcelo, filho de Veveta.