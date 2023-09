Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre os ataques contra a sua família

Desde a morte da cantora, Dona Ruth e o restante de sua família vivem sendo atacados pelos internautas.

Minha gente, vamos combinar que, além de ter que lidar com a toda a dor de perder a sua amada filha, desde o acidente que matou a nossa eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, a sua mãe, Dona Ruth não teve um minuto de paz web, porém, tudo tem um limite, inclusive a sua paciência.

Na tarde desta segunda-feira (04), através da sua conta no Twitter, Dona Ruth colocou um ponto final em todos os ataques que sua família recebe. Desta vez, os ataques surgiram após o irmão de Marília, João Gustavo, curtir o seguinte tweet, que foi interpretado pelos fãs como uma alfinetada na dupla Maiara e Maraisa.

“Enquanto isso, no meio sertanejo tem artista (que ganhou muita visibilidade através da Marília) regravando projeto sem a voz dela”.

Os ataques a João Gustavo deixaram Dona Ruth revoltada, aflorando ainda mais o seu instinto materno, para defender não só seu filho mas também o seu ex-genro, o cantor Murilo Huff.

“Eu realmente fico perplexa, a Marília chamava vocês de anjos, pessoas que sem motivo atacam a família, o João e o Murilo em nome da Marília. Vocês fazem parte desse legado, então não entendo a maldade, afeta o Léo e a mim que sou mãe, e vou defendê-los”, iniciou dona Ruth.

Após a sua publicação, uma internauta rebateu a mãe de Marília, afirmando que não era só a sua família que era atacada, mas que o mesmo acontecia com outras cantoras como as próprias amigas da Marília, porém, de forma bem direta, a avó do Léo respondeu que isso não era algo de sua responsabilidade.

“Cabe a mãe delas defendê-la. Eu estou falando dos meus”, respondeu Dona Ruth, que continuou: “Todos que atacam minha família podem me cancelar aí agora. Me cancelem, sou eu mesma, estão falando de coisas que vocês não sabem”.

Por fim, a mãe da nossa Rainha da sofrência afirma que não tem nada contra as sertanejas, e garante que a sua birra é com os internautas que não sabem o que estão falando mas mesmo assim continuam se metendo onde não devem.

“Eu nunca tive nem um desentendimento com Maiara e Marisa sempre foram aqui de casa. Minha briga é com vocês folgadas que querem atacar meu filho o Murilo achando que podem fazer o que querem e falar o que querem”, finalizou.