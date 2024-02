Mãe de Maraisa fala sobre romance da cantora: “Ele nunca foi amigo dela, eles namoravam escondidos”

Maraisa está apaixonadíssima e de affair novo com Fernando Mocó. O que a gente não sabia era que antes dos dois entrarem de cabeça num relacionamento, ele já era próximo da sertaneja. A mãe da cantora contou detalhes sobre a relação dos dois.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Almira afirmou que sempre soube que Fernando gostava de Maraisa. “Ele nunca foi amigo dela, eles namoravam escondidos. A Maraisa saia para ir na chácara dele com a galera, mas eles iam tocar violão e cantar, só que ele falava que era amiga, e nunca foi amizade. Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo. Eles me enganaram direitinho”, contou ela.

A mãe das gêmeas também afirmou que o empresário era “um moleque atentado”, mas que sempre se deu bem com sua família. “Eu conheci ele desde criança, como que eu vou brigar com ele? Já falei para Maraísa que se ela brigar com ele, eu e ele não vamos brigar, porque não tem jeito, eu conheço ele desde criança e eu e a mãe dele somos muito amigas”, disse Almira.