Mãe de Larissa Manoela teve o seu instagram hackeado

Os criminosos eles fizeram vários posts divulgando sugestões de investimentos, o que não passava de um golpe.

Amores, como se já não bastasse as diversas polêmicas que Silvana Taques tem se envolvido nos últimos tempos, devido ao seu rompimento familiar com a sua filha, a atriz Larissa Manoela, nesta quinta-feira (24), ela virou assunto nas redes sociais após ter a sua conta no instagram hackeada.

No pouco tempo em que os criminosos ficaram sob o domínio do perfil de Silvana, eles fizeram publicações divulgando algumas sugestões de investimento, com o intuito de enganar os seguidores da mãe da atriz.

Em uma das publicações, os responsáveis pelo crime publicaram uma foto de Silvana, junto com o seu marido, o pai de Larissa, Gilberto Elias, com um print de notificação bancária, no saldo de R$9 mil, com as seguintes legendas:

“Bom dia, venho indicar para vocês um investimento 100% seguro no qual (sic) me responsabilizo totalmente. Seguem informações nos próximos stories.”

“Para mais informações, me chamem no direct. Não vou responder outros assuntos além do investimento.”

“Quer saber como ganhar esse investimento em menos de 10 minutos? Me chamem no direct com a seguinte frase: ‘Quero investir’.”