Mãe de Larissa Manoela se diz preocupada: “Profunda tristeza”

Mãe da atriz quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após a entrevista da filha para o Fantástico

Dona Silvana resolveu dar o ar da graça e falar sobre a entrevista da filha no Fantástico. Após o bafafá da entrevista de Larissa Manoela, a sua mãe não tinha ido até as redes para contar mais detalhes sobre o fato, até que ela resolveu soltar o verbo e se disse com uma profunda tristeza.

Na conversa publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, ela diz que está abalada e sofrendo após a artista se expor desta forma. “O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela”, declarou.

Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecemos: ‘Você não é obrigada a fazer’”.

Silvana ainda diz que não teve e não tem a intenção de prejudicar sua filha. “A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela”, diz.