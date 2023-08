Mãe de Larissa Manoela é investigada por intolerância religiosa

A pedagoga será investigada após ter feito um comentário sobre a religião do genro, André Luiz Frambach.

Meus amores, parece que temos uma nova pauta do caso Larissa Manoela. Estou aqui num belo bistrô em Copacabana papeando com as minhas maravilhosas amigas e bebendo bons drinks, quando ouço o seguinte comentário da mesa ao lado: Dona Silvana Taques, conhecida como a mãe de Larissa Manoela está sendo investigada pela polícia após ter feito um comentário sobre a religião do genro, André Luiz Frambach. O inquérito foi aberto pelo DECRADI- RJ (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro).



A investigação foi aberta a partir de uma notícia-crime feita pela Comissão de Combate a Intolerância Religiosa do Rio. Em mensagem exposta pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, Silvana se refere aos familiares do noivo de Larissa como “família macumbeira”.

O coordenador do CEAP (Centro de Articulação de Populações Marginalizadas), Ivanir dos Santos, explicou que a notícia-crime pode ser protocolada mesmo sendo um caso particular de Larissa e do noivo dela, pois se tornou uma situação pública a partir do momento que a fala de Silvana foi exposta nas redes sociais.



Lembram quando o Fantástico exibiu novas conversas de Larissa com a mãe no último domingo (20)? Então, em uma delas, a artista desejou um feliz Natal para Silvana. A pedagoga, por sua vez, reagiu negativamente à mensagem: “Vai à merda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei.” Após a repercussão do print, uma nova parte da conversa foi divulgada pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL, e rendeu críticas à pedagoga nas redes sociais. Na mensagem, ela ironiza a religião do noivo da filha, que é espírita kardecista. “Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”, escreveu Silvana.