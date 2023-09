Mãe de Kayky Brito celebra alta do ator na UTI

O ator, que há algumas semanas foi atropelado, felizmente, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva, na manhã de hoje.

Meus amores, mais cedo contei para vocês que felizmente o ator Kayky Brito teve alta da UTI, e, apesar desta ter sido uma ótima notícia para nós fãs, ninguém celebrou mais essa evolução no quadro clínico do ator do que a mãe do artista.

Em suas redes sociais, a mãe do ator celebrou a novidade e agradeceu a Deus pela conquista, que é extremamente significativa para o caso de Kayky.

“Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria”, publicou a mãe do ator.