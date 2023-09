Mãe de Kayky Brito abre o coração e fala sobre estado de saúde do filho

Sandra Brito foi visitar o ator no hospital e atualizou o quadro de saúde do seu filho depois de ter sido atropelado no Rio de Janeiro

A mãe de Kayky Brito abriu o seu coração para falar do seu filho. Após visitá-lo no hospital neste domingo (03), Sandra contou detalhes sobre como ele está. Ela chegou acompanhada de familiares e fez declarações sobre o estado de saúde do ator.

“As orações a gente agradece, ele está estável. Lógico que ainda precisa de cuidados. Obrigada, obrigada, obrigada. Sou muito grata a todos que estão rezando pelo Kayky. Ele é forte, nós somos todos fortes. Acredito em Deus, ele vai sair dessa”, afirmou ela, segundo o site Gshow.

Nas redes sociais ela comentou sobre o momento que recebeu a notícia. “Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas… Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: ‘Vai ver seu filho’. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo”, disse ela.

“Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada”, finalizou.