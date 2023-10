Mãe de Kamila Simioni rebate fama de vilã: “Nunca foi mocinha”

Em entrevista para a Revista Caras, Patricia Simioni contou detalhes sobre a personalidade da filha e rebateu os rumores alimentados pelos peões

Kamila Simioni já é considerada a grande vilã do reality da Record, mas o que a gente não esperava é que sua mãe fosse rebater toda a história em entrevista à Revista Caras. Patricia Simioni conta que a filha nunca fez papel de mocinha e não se faz de vítima.

“Na história da Kamila, ela nunca foi a mocinha. Minha filha não se faz de vítima, nunca se fez. Desde pequena. Ela tem defeitos, todos temos, mas ela não é uma pessoa má. É bondosa, porém fria”, defende.

Ela ainda completa: “O vilão é definido por pontos de vista. Não acredito que ela se arrependerá de muito do que fez. Ela seguiu o que acreditava ser o melhor para o jogo dela. A reação do público sobre a companhia da Cariucha no jogo dela pode ser uma surpresa. Mas Kamila sempre segurou seus rojões. O jogo ainda pode virar e pelo que conheço da minha filha, acredito que vai”, finaliza.