Mãe de Isabelle Nogueira reflete sobre desafios da gravidez na adolescência

A mãe da cunhã do BBB 24, Isabelle Nogueira, ficou famosíssima fora do reality por ser mãe da sister. O que alguns não sabem é que ela engravidou aos 13 anos da ex-sister. Em entrevista ao Gshow, Jaqueline refletiu sobre os desafios da gravidez na adolescência.

Durante o bate-papo, ela se emocionou ao lembrar das dificuldades que passou ao lado da filha. A mãe de Isabelle engravidou do então namorado quando se mudou para Manaus, aos 13 anos. “Como eu morava no interior, não era explicado sobre sexualidade, eu não sabia. Quando eu fui saber, já estava com cinco meses. Eu passei mal, a médica que falou pra minha tia”, relembrou.

Acho que é por isso que somos tão unidas. Não sabia de nada. A vida me deixou forte”, refletiu. E completou: “Eu cheguei a ir (com Isabelle), mas eu voltei com ela”, compartilhou. “Aquele instinto de mãe me falou ‘vai cuidar que o filho é teu’. Se eu tivesse deixado (a criança), até hoje estaria arrependida”.