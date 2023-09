Mãe de Guimê rasga o verbo e acusa Lexa de o ter traído: “É corno há dois anos”

A mãe do cantor e ex-BBB saiu em defesa do filho, afirmando que o mesmo estava sendo chifrado por sua ex-parceira.

Meu amores, vocês sabem que se tem uma coisa que meu querido amigo Leo Dias não faz é dormir no ponto, diante disso, após o fim do relacionamento da cantora Lexa e do cantor MC Guimê, o mesmo noticiou no programa Fofocalizando um pronunciamento que a mãe do ex-BBB, Mariah Cristina, fez sobre o fim do casamento do filho com a cantora.

De acordo com o colunista, em contato com o programa do SBT, a mãe do cantor afirmou com todas as letras que o filho estava sendo corno há cerca de dois anos, dentro do seu casamento.

“A mãe do Guimê falou a seguinte frase: ‘Meu filho é corno há dois anos'”, iniciou Leo Dias.