Mãe de Gabi Martins se pronuncia após boatos envolvendo filha e deputado

Gabi Martins ficou com o nome na boca do povo depois de ter sua imagem associada a um possível affair com o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), de Minas Gerais. A mãe da artista, Maíra Martins, conversou com a Caras e revelou detalhes diante do assunto, rebatendo que a filha estava apenas em um período de férias.

“A Gabi está de férias e curtindo com os amigos”, afirmou a matriarca, sem dar maiores detalhes se de fato a cantora está vivendo um affair com o político.

Neste domingo, 7, a loira fez alguns compartilhamentos na praia de Caraíva, na Bahia, mas preferiu não mostrar se estava acompanhada. Os comentários ficaram mais fortes após os dois aparecerem usando a mesma camiseta.