Mãe de Filipe Pontes quebra o silêncio: “Em momento nenhum Filipe me bateu”

Silvania Fernandes solta o verbo nas redes sociais dizendo que ficou mais triste com a mídia do que com o que aconteceu na sua casa

Olha ela! Dona Silvania resolveu explicar tim tim por tim tim a história envolvendo seu filho, o ex-humorista da Globo, Filipe Pontes. A notícia que rodou as redes era de que o humorista teria batido na própria mãe, mas ela desmentiu a história e disse que ficou chateada com a notícia alimentada pelos veículos. “Filipe chegou em casa alterado bêbado, falando alto e alterado ele começou a falar mais alto ainda, meu outro filho tentou inferir aí virou uma discussão entre os dois irmãos”, iniciou. Silvania ainda tentou apartar a briga e disse que a polícia foi acionada. “Tinha uma pessoa da mídia que fez uma matéria, mas em momento nenhum Filipe me bateu, de jeito nenhum , não foi isso que aconteceu. O Filipe está na casa de amigos, ele está trabalhando então o que aconteceu me deixou mais triste do que o que aconteceu aqui dentro”, disparou.