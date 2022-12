Mãe de Deolane, afirma que Carelli convidou a advogada para a “A Fazenda”, com o intuito de afastá-la das eleições

A matriarca da família Bezerra, afirma que mesmo Bia Miranda sendo a verdadeira vencedora do programa, quem levará o prêmio será Bárbara Borges.

Mas gente, essa família não para de gerar polêmica nem mesmo por um minuto. Após Deolane afirmar que fará uma festa para seus fãs no mesmo dia do final da “A Fazenda”, com o intuito de flopar mais ainda essa edição do reality, a mãe da advogada, Solange Bezerra, usou os seus stories para fazer declarações a respeito do programa.

Dizendo não acreditar na lealdade das votações que são realizadas pelo público no reality, Solange afirma que a emissora já escolheu qual será a campeã da edição, se referindo a confinada Bárbara Borges.

“Eu não acredito nessa votação da Record, então fica uma coisa muito desmotivada pra mim [fazer mutirão de votos]. Eu acredito que eles não vão dar o prêmio para ela [Bia Miranda], mesmo ela sendo vencedora”, afirmou a matriarca da família Bezerra.

Ainda no mesmo assunto, a mulher afirma que o diretor do programa, Rodrigo Carelli, só havia convidado a sua filha para participar do reality para conseguir afastar Deolane das eleições presidenciais, que aconteceram durante o andamento do programa.

“O que ele queria ele conseguiu, que era afastar a Deo das eleições, sempre foi o intuito deles. Depois que passou as eleições, o comportamento deles mudou muito em relação a ela”, afirmou Solange.