Mãe de Davi se retrata após brincar com a amizade do filho com a Isabelle

A mãe do participante do reality afirmou que o seu último vídeo não passava de uma brincadeira, uma tentativa de descontração.

Amores, há pouco contei para vocês que a mãe do participante do BBB24, Davi, Elisângela Brito usou as redes sociais para questionar a amizade de seu filho com a também participantes do reality Isabelle, onde a mesma chegou a citar o nome da esposa de Davi, Mani, afirmando ela ela deve estar sofrendo com a amizade dos brothers.

Porém, pouco depois de seu primeiro “pronunciamento”, a mãe de Davi voltou às redes sociais para se retratar a respeito da brincadeira que havia feito.

“Todos os meus clientes podem entrar e comentar no vídeo agora aqui. Gente, eu tenho 49 anos, eu sou abusada, é de mim. Sempre nos meus comércios eu fui assim de brincar, sempre abusei, eu tenho pula-pula, eu brinco com as crianças. É de mim! Ninguém nunca me criticou, pelo contrário” iniciou Elisângela, que logo em seguida garantiu que o seu vídeo anterior não passava de uma brincadeira, uma tentativa de descontração

“Para mim os comentários seriam para descontrair, até Mani que está lá tensa. Fiz nesse sentido… Eu achei que com os seguidores de Davi no meu Instagram eu poderia brincar, poderia trazer esse momento de felicidade, de todos me conhecerem melhor, mas na Internet tudo é diferente”, finalizou a mãe de Davi.