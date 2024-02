Mãe de Davi questiona a amizade do filho com Isabelle

A mulher causou polêmica ao insinuar que o filho poderia ter algo a mais com a sua companheira de confinamento, mesmo ele sendo casado.

Gentee, que babado! Recentemente, a mãe do participante do BBB24, Davi, Elisângela Brito, utilizou as suas redes sociais,para questionar a amizade do filho com a também participante do reality, Isabelle.

“Por onde tenho passado, homens, mais homens, e mulheres… os homens dizem assim: ‘rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, viu?’. As mulheres têm dito assim: ‘eu teria ido lá, arrancado, as malas dele estariam prontas'”, iniciou a mãe do Brother, que continuou: “E eu aqui, ouvindo isso e vendo aquelas chamadas, Davi tem sido forte, viu? Sei que Davi e Isabelle têm uma amizade linda, mas… ‘venha, Davi, tomar banho’, outro dia, Davi disse: ‘oxi'”

.

Por fim, Elisângela Brito menciona o nome da nora, Mani, pedindo para que todos orem para que seu filho resista à tentação que Isabelle é.

“Vamos orar por Davi, para Deus sustentar Davi, porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos. Mani, calma, calabreso. Vai orar, calabreso, porque o negócio está sério”, finalizou a mulher.