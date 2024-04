Mãe de Davi, do BBB 24, revela que o filho está triste: “Sem comer”

Será que Davi já não está conseguindo lidar com o peso da fama após todo bafafá com Mani Reggo? Elisângela Brito conversou com a imprensa em uma festa em Salvador, na Bahia, para celebrar o prêmio do filho e acabou dizendo que o seu filho está triste e sem comer diante de tudo que tem acontecido entre ele e sua “esposa”.

“Ele está triste, sem comer. Hoje eu tive que levar a comida até Davi. A gente tentou interagir no máximo, levamos as pessoas até o lugar em que ele está para que ele não ficasse no celular”, disse ela.

Então, ela contou que a família só quer vê-lo feliz. “Eu quero que Davi viva esse momento que é dele, é merecido dele. E o Brasil sabe que Davi correspondeu ao exemplo e hoje não vamos atribuir a nenhuma falha do Davi porque ele foi digno até aqui e vai continuar sendo. Eu quero que Davi desacelere do que ele viveu, quero que ele faça as publis dele, que ele viva, depois a gente pensa em dinheiro. Hoje é o momento que Davi seja feliz primeiro”, declarou.