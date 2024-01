Mãe de Daniel Alves expõe mulher que acusa o jogador de estupro

A mulher não só criticou a jovem como expôs imagens onde ela aparece se divertindo, para minimizar a dor que lhe foi causada pelo atleta.

Como se já não bastasse o que o jogador fez com a garota, a mãe precisava expor a menina? Recentemente, a mãe do jogador de futebol Daniel Alves, Lúcia Alves, resolveu expor a jovem que acusa o atleta de ter abusado sexualmente dela em uma noitada, em Barcelona.

Na publicação, que continha imagens da jovem se divertindo, Lucia criticou a suposta vítima do filho e questionou se ela realmente estava traumatizada com o ocorrido, já que a mesma busca, além da prisão de Daniel, uma recompensa financeira do jogador.