Mãe de Cara de Sapato defende o filho: “Muito triste ver pessoas zombando do meu filho”

Lutador já dividiu com os brothers que tem Síndrome de Tourette que desencadeia movimentos involuntários

Mãe é mãe e é preciso respeitar! A mãe do Cara de Sapato veio até as redes sociais e defendeu o filho que sofre de Síndrome de Tourette. Wilma ficou abismada com a falta de empatia de Alface, Guimê e Bruna rindo dos tiques que Sapato tem diante do seu problema.

“Muito triste em ver pessoas zombando do meu filho e se fazendo de amigos. Acho bem distorcidos os valores atuais! Quem tem valor é chamado de chato, mas, quem zomba e desrespeita o próximo é tido como jogador”, disse ela.

Wilma ainda completa dizendo que cada um dá o que tem a oferecer. “Meu filho tem valores inestimáveis! Que ele permaneça sempre sendo quem ele é! Um homem de caráter, que respeita inclusive seus adversários”, finalizou.