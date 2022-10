Mãe de Bia Miranda alfineta declaração de filha: “Problema dela”

Jenny Miranda não ficou calada depois de ser questionadas pelos seguidores sobre a declaração da jovem dentro do reality da Record, A Fazenda

Para quem é fã de reality e está acompanhando de pertinho a saga, Bia e Jenny Miranda vai saber que o cabaré pegou fogo depois que a peoa mandou uma mensagem para o pai. A mãe da jovem não ficou calada e foi para as redes sociais comentar depois dos fãs implorarem. Aloca!

“‘Ai, a Bia mandou beijo para papagaio, periquito, para o pai e não mandou para você’. Problema dela. Ela entrou com uma concepção lá dentro que mudou totalmente aqui fora. Entrou com pessoas e que não estão mais aqui fora. E que pra ela eu era um monstro devido à briga que foi feita. Se ela quer falar ou não, o problema já não me condiz. Agora a questão de pai, quando vocês souberem quem é o pai dela vocês me avisem, porque até agora eu não sei. Porque pai é quem cria, cuida, zela, quem faz as coisas”, declarou.

E não parou por aí: Não que eu não saiba quem é o pai, sei, obviamente, mas não fez parte nenhuma da vida da Beatriz. Então pai e mãe dela sempre fui eu, que sempre abdiquei das minhas coisas pra dar o bom e melhor pra ela. Se ela não reconhecer isso, um dia vai”, afirmou.

Jenny ainda alfinetou a avó da menina, Gretchen. “Este circo todo que foi criado para colocar a minha filha no reality, incluiu um ‘pai’ que não foi pai e uma ‘avó’ que abandonou a suposta neta durante o programa ao menor deslize da Bia… Acordem! Estou mostrando para vocês quem é quem nesta história, uma hora vocês vão perceber a verdade!”, disse.