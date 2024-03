Amoreees, anos 12 anos de muita espera, finalmente o nosso sonho vai virar realidade. Nesta segunda-feira (25), foi confirmada a data do grande show da nossa eterna rainha do POP, Madonna, aqui no Brasil.

O grande evento, que ganhou o nome de The Celebration Tour in Rio, acontecerá no dia 4 de maio, em frente ao Copacabana Palace e será transmitido com exclusividade pela TV Globo e pelo Multishow.