Madonna está chegando! Avião circula na orla de Copacabana com a frase: ‘Brazil, I´,m coming’

Sem mais detalhes e um suspense pra lá de ensurdecedor, Madonna pode chegar ao Rio para o seu show na praia de Copacabana no dia 04 de maio. O prefeito do Rio não liberou a notícia ainda, mas fortes indícios mostram que a cantora pode sim desembarcar no Brasil para o seu show gratuito. Ontem (20), um avião de pequeno porte circulou pela orla de Copacabana com a frase: ‘Brazil, I´m coming’.

Além disso, o prefeito Eduardo Paes postou uma arte com imagens da popstar e escreveu: “Sinais, fortes sinais”. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente o megashow da Turnê The Celebration Tour em solo brasileiro, fãs já especulam sobre a apresentação desde o início do mês.

Um boato sobre um show de Madonna previsto para acontecer no dia 4 de maio, na praia de Copacabana (RJ), causou alvoroço entre os fãs brasileiros da artista nas redes sociais. A cantora traria ao Brasil a “The Celebration Tour”, e a apresentação já teria, inclusive, patrocínio de um banco.