Madonna é massacrada na web pelo esporro que deu nos fãs brasileiros em show nos EUA 

Eitaaaa amores! Eu estou aqui num quiosque no Leme com umas amigas almoçando e recebo um vídeo de uma amiga minha que mora nos EUA há alguns anos. Nesse vídeo, a rainha do pop Madonna aparece dando um senhor fora em fãs brasileiros durante uma apresentação nos Estados Unidos. Obviamente, a internet brasileira não perdoou a atitude da cantora, foram até o perfil de Madonna no Instagram a Rainha do Pop e detonaram ela nos comentários. Vale lembrar que Madonna vai se apresentar na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro no início de maio.

No vídeo, podemos ver a cantora aproveitando um momento mais calmo do show para conter os brasileiros fervorosos mais próximos do palco. “Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”, disse.

Nos comentários, disseram que quando ela chegar ao Brasil terá que falar o nosso idioma sim e caso ela não queira vir, “pode se retirar”.

“Respeite o nosso idioma”, disparou um usuário.

“Fica maltratando os fãs brasileiros, Deus me livre”, disse outro.

“Nós somos os seus maiores fãs, você deveria ser muito grata”, comentou uma terceira.

“Então a senhora trate de falar apenas em português no Brasil, dona Madonna. Aqui não é EUA pra falar inglês”, detonou outro.