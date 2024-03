Madonna dá bronca em homem que via seu show sentado e depois percebe que ele é cadeirante

Gente, que gafe foi essa que a Madonna cometeu? Eu não sei onde eu enfiaria a minha cara se tivesse acontecido isso comigo, quem dirá a rainha do pop né? Pois bem, tem repercutido e muito nas redes sociais essa tremenda bola fora que a cantora deu no seu show em Los Angeles, nos Estados Unidos, nessa última sexta-feira (8). Ao avistar uma pessoa sentada durante sua apresentação, a cantora interrompeu o show e resolveu chamar a atenção dela. Mas o que ela não esperava é que esse fã era uma pessoa cadeirante.

“Ei, você! O que você está fazendo sentado aí. Por que você está sentado?”, comentou a cantora.

E quando ela se aproxima da beira do palco para visualizar o que estava acontecendo, Madonna percebe que a pessoa era cadeirante e se toca da gafe que acabou de cometer. “Ah okay! Me desculpe por isso! Estou feliz que você esteja aqui”, disse em seguida super constragida.