Maddu Magalhães fala sobre término com Felipe Neto pela primeira vez: “Fico triste pelo monstro que ele criou na cabeça dele”

Influenciadora disse que se sentia pronta para fazer sobre tudo que passou com o influenciador

Tudo no seu tempo, demorou muito para Maddu Magalhães colocar a boca no trombone e dizer o que pensa sobre seu término com Felipe Neto. A musa disse em entrevista para o ‘Venus Podcast’ que o youtube criou um monstro na sua cabeça e ainda revelou que sente mágoa por tudo que passou.

“Nunca falei sobre essa história, me sinto pronta para falar, mas nunca mais falei sobre esse assunto por medo. Felipe é um pouco briguento, eu fui bem ameaçada com mensagens duras, mas é a verdade, não foi legal nosso término”, iniciou.

Maddu ainda disse que teve que fazer muita terapia para conseguir sanar toda a dor que o influenciador causou na sua cabeça. “Eu tive que fazer muita terapia, é importante eu falar sobre, éramos duas crianças, vão fazer 10 anos que a gente começou, quase 5 anos juntos, morando juntos, bastante tempo, nenhum dos dois tivemos comportamentos que teríamos hoje. Houve traição da minha parte e da dele, o que mais me magoou foi a maneira como ele me criticava, porque ele também fez. Só porque eu sou mulher?”, disse.

“Ele tem uma história na cabeça dele que não aconteceu. Fico triste pelo monstro que ele criou na cabeça dele. O que me magoa é a forma como terminou, porque ele também fez as coisas, como eu fiz, pelos motivos que tem na cabeça dele, ele me odeia”, finalizou Magalhães dizendo que Felipe é sim uma boa pessoa.