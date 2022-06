Madames saem no tapa em liquidação da Zara

Discussão teve direito a dedo na cara e puxão de cabelo

Cadê a classe, mulheres? No Barra Shopping não acontece uma coisa dessas, aliás ali nem liquidação, viu? Duas mulheres saíram no tapa na liquidação mais esperada do ano, da Zara. Enquanto muitos fizeram suas compras pela internet, outros preferiram ir até a loja física, e a treta foi servida como cortesia da loja.

🚨AGORA: Com loja em liquidação, madames saem no tapa em loja da Zara após uma furar a fila da outra. pic.twitter.com/MCiYmgNdvH — CHOQUEI (@choquei) June 23, 2022

De acordo com o kikiki da internet, uma das filhas das envolvida furou a fila, que estava quilométrica, afinal, todos esperam o ano inteiro a liquidação da loja mais famosinha no Tik Tok.

As mães compraram a briga das filhas e não faltou puxão de cabelo e xingamentos de todos os lados. O maior baphão no torra torra das “ricas”, melhorem!