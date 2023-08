Luva de pedreiro se manifesta a favor de Larissa Manoela: “Vivi algo parecido”

O influenciadora que iniciou sua carreira no mundo do humor soltou o verbo nos seus stories e não deixou de dizer que viveu algo parecido com o que ela vive

Quando o bafafá de Luva de Pedreiro saiu na web eu contei tudo para vocês e acompanhamos tudo de pertinho, né? Agora o influenciador usou suas redes sociais para apoiar Larissa Manoela. O muso diz ainda que passou por algo parecido e quem se lembra, sabem que foi bem parecido mesmo. “Não desista, você é maior que tudo isso Larissa Manoela. Vivi algo parecido e sei como é a sensação de impotência, tô com você se precisar de algo”, escreveu. Na época, o empresário que cuidava de suas finanças foi acusado diversas vezes de pegar o dinheiro de Luva e não dar parte dos ganhos para o próprio influenciador. Ele chegou a ter contratos grandes, como com a Amazon e outras.