Luva de Pedreiro insinua término e diz que vai pagar pensão

O influenciador contou que vai pagar pensão para sua namorada que está esperando o primeiro filho do casal há menos de duas semanas

Luva de Pedreiro deu o que falar com o seu chá de revelação do sexo do bebê, agora me vem com essa história de pagar pensão? Que isso? O influenciador e a modelo Távila Gomes estão esperando o primeiro filho e Luva soltou o verbo nas redes sociais neste domingo (17).

“Não tem jeito né pai, vai ter que receber a pensão mesmo. Sou inamorável”, afirmou ele ao dar indícios de que o relacionamento realmente chegou ao fim.

Antes de tudo isso, a mãe do primeiro filho do Luva já tinha dito que o público não sabia o que eles passavam no off. “Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões”, afirmou.