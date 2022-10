Luva de Pedreiro ganha boneco infantil oficial

Em live, Luva anunciou as vendas do seu boneco que fala frases do ícone

Não há dúvidas que Luva de Pedreiro é um dos maiores ícones da internet nos últimos tempos, mas o que não sabíamos é que o famoso ‘receba’ vai ganhar um boneco infantil oficial. A novidade não demora a chegar às lojas e vai contar com frases ditas pelo ícone do futebol. O presente para os fãs foi divulgado na última live que o Luva participou, ontem (12). Para quem não sabe o influenciador tem números bastante expressivos nos últimos tempos, sendo um dos mais comentados na internet. Para quem não sabe, ele quebrou recordes de engajamento em conteúdos virtuais voltados ao futebol na América Latina. Iran chegou a apresentar o ‘Bola de Ouro’ este ano, como um dos mais renomados nomes do mundo do futebol.