Ex-empresário de Luva de Pedreiro pede R$20 milhões para encerrar briga jurídica

Advogados de Iran Ferreira rejeitaram o pedido de imediato

Eu disse para vocês que a história do Luva de Pedreiro ia ser mais longa do que vocês imaginavam e para tudo seguir na justiça, vocês já imaginam o quanto de coisa errada tem por aí. Allan Jesus, o ex-empresário da figura pediu R$20 milhões para encerrar a briga, mas os advogados do influenciador recusaram o pedido.

O pedido de Allan veio como uma contraproposta à oferta inicial do lado de Iran Ferreira. Os advogados negaram a oferta de imediato e não fecharam o acordo com o ex-empresário.

Os advogados buscam livrar o menino da multa contratual que amarra ele em uma relação “tóxica”. Os responsáveis pela briga do lado de Luva de Pedreiro ainda tentam manter o percentual dos trabalhos fechados no tempo em que o empresário fazia a gestão de suas publicidades.