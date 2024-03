Luva de Pedreiro anuncia nascimento do primeiro filho

Luva de Pedreiro deixou seus fãs em ecstasy ao anunciar a chegada do seu primeiro filho com Távila Gomes. O influenciador chegou a mostrar o rostinho do pequeno Davi e levou as fofoqueiras à loucura.

“O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!”, disse ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs parabenizaram os papais. “Felicidades e muita saúde. Deus abençoe”, disse uma seguidora. “Que Deus possa sempre abençoar a sua vida e a do seu querido filho”, escreveu outra. “Perfeito, que Deus abençoe”, falou a influenciadora digital Mirella Santos. “Deus abençoe, irmão!”, desejou o jogador Falcão.