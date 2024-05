Lumena contou que teve um aborto espontâneo em 2022, mas que hoje já está curada das suas dores emocionais e físicas

Amooores, estava aqui fuxicando meu search do instagram e me deparei com uma postagem da Lumena Aleluia. A ex-BBB abriu seu coração neste domingo (12), Dia das Mães, para revelar que sofreu um aborto espontâneo em 2022.

Ao compartilhar imagens de um exame de ultrassonografia, Lumena confessou pela primeira vez , que foi mãe ‘por alguns meses’ em uma etapa ‘vivida em silêncio’.

“Em 2022, fui mãe por alguns poucos meses. Dividir isso com vcs, faz parte do fechamento de um ciclo muito importante em relação a esse capítulo da minha vida”, disse.

“Hoje, finalmente curada das dores emocionais e físicas decorrentes de um aborto espontâneo, tomo coragem para agradecer a esse espírito de luz que cumpriu sua missão juntamente à minha alma e ao meu ventre”, contou Lumena.

“Uma etapa que significou uma mistura de sentimentos e sensações. Foi vivida em silêncio, divida entre poucos (minha eterna gratidão às minhas mães, minhas irmãs e amigos)”, disse.

Ela disse que mantém seu desejo de ser mãe algum dia e aproveitou para desejar parabéns para todas as mulheres que decidiram maternar. “Guardo ainda em mim o sonho de ser mãe. Sem qualquer romantização, acredito fielmente na potência dessa experiência para qualquer ser humano. Parabéns a todas as corajosas”, finalizou.