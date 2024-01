Lumena Aleluia tem cabelo revistado em festa de Réveillon: “Negro só sofre”

Apesar do trágico ocorrido, a ex-BBB afirmou que não se deixou abalar com a atitude da segurança do evento.

Gente, é sério que isso está acontecendo? É sério que isso está virando uma coisa comum? Que retrocesso para a humanidade! Recentemente a influenciadora e ex-BBB Lumena Aleluia utilizou as suas redes sociais para fazer um breve desabafo, relatando um ataque racista que sofreu durante o Réveillon. Através do seu twitter, a ex-BBB revelou que, ao chegar em uma festa em Búzios, onde ela passou a vida de ano, a segurança do evento resolveu revistar o seu cabelo, que é todo cacheado e volumoso. “Cheguei pra curtir meu Réveillon aqui em Búzios e tive esse cabelo lindo de nega doce revistado pela segurança do evento. Mas, não vai estragar minha noite”, relatou Lumena. Cheguei pra curtir meu réveillon aqui em Buzios e tive esse cabelo lindo de nega doce revistado pela segurança do evento.

Mas, não vai estragar minha noite. pic.twitter.com/oZf5YEBQ7j — Lumena (@LumenaAleluia) January 1, 2024