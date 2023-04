Lumena Aleluia revela a importância que o Onlyfans está tendo em sua vida: “Eu estava trancada em uma gaveta”

A ex-BBB garante que hoje, ela consegue ser quem ela realmente é, juntando todas as suas personalidades em uma pessoa só.

Amores, a essa altura todos já devem saber que a psicóloga e ex-BBB Lumena Aleluia, que deu o que falar durante a sua participação no reality, em 2021, resolveu se aventurar e produzir conteúdos para o Onlyfans, porém, em entrevista à revista “Quem”, a gata revelou a importância que esses conteúdos adultos vem tendo em sua vida.

Lumena, que ficou conhecida por querer ditar regras para se mostrar extremamente intelectual, conta que trabalhar com esses conteúdos fez com que ela ela entendesse que para ser inteligente ela não precisava abrir mão de sua vaidade, podendo conciliar todas as Lumenas que existem dentro de si, em uma só.

“É muito bom poder brincar com isso. Estou me permitindo, fez muito bem para a minha autoestima. Eu estava trancada em uma gaveta achando que, para ter uma produção intelectual reconhecida, eu tinha que anular a vaidade, tinha que anular outras Lumenas, e agora está sendo muito bom colocar todas as Lumenas juntas e misturadas”, confessou a ex-BBB

E é claro que ela não poderia perder a oportunidade de dar a sua opinião a respeito da 23ª edição do Big Brother Brasil. Para ela, até o momento, o melhor participante da edição é o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

“Para mim a melhor pessoa desse Big Brother é o Tadeu. As outras jornadas ainda estou esperando”, alfinetou a gata.