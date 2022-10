Lula sobre Neymar apoiar Bolsonaro: “Acho que ele está com medo de mim”

Candidato à presidência do Brasil participou do podcast ‘Flow’ e não deixou de falar de um acordo de Imposto de Renda do jogador

Joga tudo na banca, Lula! O candidato à presidência do Brasil deu uma entrevista ao podcast ‘Flow’ e não deixou de falar sobre o apoio de Neymar ao candidato Bolsonaro. Lula ainda citou um acordo que ocorreu entre o pai de Neymar e o atual presidente diante ao Imposto de Renda do jogador, dizendo que o jogador poderia estar com medo que ele descobrisse detalhes sobre o acordo.

“Não, o Neymar tem direito de escolher quem ele quiser pra ser presidente. Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é aí que ele tá com medo de mim”, disse Lula.

Neste angu tem caroço, só acho. Vale lembrar que Neymar está sendo julgado na Espanha por um possível crime contra a lei envolvendo os impostos. Eita!