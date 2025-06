Lula se pronuncia sobre tragédia com balão, em SC, que já deixou 8 morto e diversos feridos 

Menina, até o presidente Lula entrou no meio desse bafafá trágico que abalou Santa Catarina neste sábado (21)! O desastre com o balão de ar quente em Praia Grande deixou o país inteiro em choque, e o presidente não perdeu tempo: foi logo soltar uma nota oficial se solidarizando com as vítimas e prometendo apoio do governo federal.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina”, disse ele, sério e emocionado, em publicação nas redes sociais. O clima no Planalto é de total consternação.

Lula ainda garantiu que o Governo Federal está prontíssimo para ajudar as vítimas, a prefeitura local e o governo estadual no que for necessário. Afinal, o estrago foi grande: o balão levava 21 pessoas, sendo que oito morreram na hora e outras 13 foram resgatadas com ferimentos e levadas para hospitais da região.

E o burburinho não parou por aí! Nos bastidores de Brasília, já rola papo de que o Planalto está de olho nas investigações que a Polícia Civil abriu para apurar direitinho as causas dessa tragédia que viralizou nas redes com imagens de arrepiar.

O presidente fez questão de mostrar que está atento a cada detalhe desse caso que virou assunto nacional. Será que vem nova regulamentação para passeios de balão por aí? É esperar os próximos capítulos desse dramalhão real…