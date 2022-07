Lula agradece o apoio de Anitta mesmo ela não se declarando petista

Os fãs da cantora ficaram perdidos no personagem quando Anitta declarou seu voto ao Lula, mas disse não ser petista

Ano de eleição tem dessas, eu contei para vocês, mas os fãs de Anitta ficaram perdidos com as declarações da cantora no Twitter. A musa escreveu que mesmo declarando seu voto ao candidato Lula, não era petista. Para se declarar petista a funkeira teria que estudar o partido, o que pretende fazer para tomar lado.

“Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer Voldemort nessas eleições”, disse Anitta.

A musa ainda diz que vai pesquisar e se informar para tirar suas conclusões,e que seu único propósito é não ter Bolsonaro na presidência novamente. “Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição”, escreveu.

O candidato à presidência respondeu a cantora na rede social. “Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz”, escreveu Lula no Twitter.