Luiza Possi sofre acidente durante as gravações do The Masked Singer

Amores, na manhã desta quinta-feira (04), a participante do The Masked Singer 4, Luiza Possi, que foi desmascarada no último domingo (31) e que se apresentava ao público como a MC Porquinha, participou do “Mais Você”, onde revelou segredos dos bastidores do programa.

“Essa cabeça pesa mais ou menos uns 20 kg, e ela tem um redemoinho dentro. Tem alguém que fica com um controle remoto para controlar [a cabeça]”, iniciou a modelo, que logo em seguida contou sobre um acidente que lhe aconteceu durante as gravações.

“Um dia a minha touca escapou, e o negócio pegou no meu cabelo. Eu precisei cortar aqui, porque a ventoinha está lá dentro, rodando, e eu pulava. Podia [rodar] por causa da touca, mas quando escapou foi babado”, revelou Possi.