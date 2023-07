Luiza Possi detona a A Fazenda pela possibilidade de Rodrigo Godoy estar na próxima edição do reality: “Isso é um absurdo”

A cantora, que é prima de Preta Gil, afirma que nunca foi com a cara do personal e não concorda com a possibilidade dele ficar famoso.

Amores,durante a sua participação no web programa "Splash Show', nesta quarta-feira (26), a cantora Luiza Possi, que é prima da também cantora Preta Gil, abriu o seu coração em relação ao ex-marido de Preta, Rodrigo Godoy, e se mostrou totalmente contra a possibilidade do personal estar na próxima edição do reality show 'A Fazenda'. "Me indignou muito essa história da traição, de tudo o que ele fez com ela. Nunca fui com a cara dele. Realmente, sou contra esse cara ficar famoso e entrar em reality show. Isso é um absurdo, não existe!", iniciou a cantora. Logo em seguida, a cantora criticou os realitys por darem palco para pessoas como Rodrigo, ao invés de valorizarem grandes artistas, que realmente merecem estar presentes na mídia. "O cara vai entrar [em um reality show] por que foi um mau caráter? Então o critério é esse? Acho que esses programas tinham que dar palco para artistas, para quem tem algum viés cultural, não para essa sujeirada toda", indignou-se Luiza. Por fim, Possi garantiu que irá tomar as dores de sua prima e ressaltou a mulher e profissional incrível que Preta é. "Tomo as dores da minha prima. Amo a Preta, sou fã dela. Acho que ela é uma precursora do segmento dela. É uma pessoa que não tem medo, é corajosa demais. Está passando por um mau momento, [mas] vai passar", finalizou a cantora.