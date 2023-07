Luiza Brunet relembra trabalhos de Xuxa nos anos 90: “Explorada”

A ex-modelo de sucesso esteve no documentário sobre,a vida da Rainha dos Baixinhos e não deixou de dar a sua versão sobre sua melhor amiga

Luiza Brunet não ficou de fora do documentário de Xuxa Meneghel e deu sua opinião sobre o excesso de trabalho que a loira precisava enfrentar nos anos 90. A ex-modelo ainda falou sobre Marlene Mattos, em entrevista para a Quem e disse que a amiga foi muito explorada em relação ao trabalho e sua carreira.

“Marlene Mattos teve grande importância na história da Xuxa, mas tem abusos, evidentemente. Privações, excesso de trabalho. Acho que Xuxa foi muito explorada, mas era o que tinha na época. Hoje não existe mais espaço para esse tipo de trabalho escravo. Xuxa, se denunciasse naquela época, muitas pessoas teriam sido presas”, opinou ela.

As histórias cabeludas diante da carreira de sucesso de Xuxa estão só aumentando, quero saber tudo para ter bastante material para colocar em dia com minhas fofoqueiras do Leblon.