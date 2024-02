Luiza Brunet alfineta Rodriguinho sobre mentira contada para Yasmin

Yasmin Brunet mandou o seu recado direto para Rodriguinho. Em entrevista à Caras, a modelo comentou as falas polêmicas e machistas do cantor no reality e ainda disse o que sentiu ao acompanhar sua filha no reality da Globo.

“Yasmin chorou pela decepção do que ouviu e confrontou o outro participante que ela se tornou amiga na casa. Ele, não teve coragem que Nizam teve de dizer que estava na conversa”, diz ela, que inicialmente evita mencionar o sambista.

Luiza Brunet, no entanto, acredita que o sofrimento da filha ainda não terminou. Isso porque Rodriguinho foi confrontado pela empresária sobre as falas machistas. Ele negou ter participado do momento controverso. “Outra decepção grande vai ter do Sr. Rodriguinho”, afirma.