Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, é processado por reforma em piscina

Eita! O cantor Luiz Carlos, vocalista do grupo de pagode Raça Negra, está sendo processado por dívidas de uma obra realizada em sua casa, informou a colunista Fábia Oliveira. De acordo com a matéria ele estaria devendo o pagamento da reforma e o caso foi parar na Justiça.

Luiz estaria devendo mais de R$ 24 mil pela reforma de sua piscina e pintura em sua casa.

O prestador do serviço e autor do processo afirmou ter tentado contato com Luiz Carlos, que prometia fazer o pagamento com atualizações dos débitos. Porém, sem receber o dinheiro, ele acionou a justiça em janeiro de 2024.