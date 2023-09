Luísa Sonza toma decisão drástica após traição de seu ex

Após expor que foi traída pelo influenciador Chico Moedas, a cantora decidiu ficar afastada das redes por tempo indeterminado.

Amores, a minha diva maravilhosa Luísa Sonza parece ter decidido se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Essa decisão foi tomada após a cantora revelar a traição de Chico Moedas durante sua participação no programa “Mais Você” na última quarta-feira (20) e sabemos que esse momento não fácil para a nossa loirinha, né?

Segundo informações que estão circulando na web neste domingo (24), a cantora desinstalou todos os aplicativos de celular e vai seguir apenas com as publicações contratuais de publicidade e com a divulgação do seu álbum.

Alguns fãs expressaram preocupação com a artista, questionando se ela estava fazendo terapia. Outros demonstraram descrença no amor devido ao ocorrido entre o ex-casal. Muitos sugeriram que todos deveriam enviar orações e apoio a Luísa, enquanto alguns enfatizaram que ela merece um período de tranquilidade.

