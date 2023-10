Luisa Sonza revela que faz uso de medicamentos controlado por conta dos haters

A cantora revela que tem pesadelos, de forma recorrente, devido ao excesso de hater que ela recebe.

Minha gente, infelizmente, todos nós sabemos o estrago que os haters podem fazer na vida de uma pessoa, e um belo exemplo disso é a nossa amada cantora Luisa Sonza, que revelou que, após o término do seu casamento com o humorista Whindersson Nunes teve que começar a tomar remédio para dormir.

“Comecei a tomar muito remédio para dormir, a ter medo da realidade”, revelou Luísa, que continuou: “Fui me tratar com um psiquiatra até eu me recompor e fui levando tudo para um lugar um pouco mais racional.”

Ela ainda conta que frequentemente tem pesadelos decorrentes desses traumas que, pesadelos que muitas das vezes resultam em pessoas lhe julgando ou até mesmo tentando lhe matar. “Às vezes, eu sonho com um assassinato, às vezes com as pessoas me torturando. Sonho, por exemplo, com um quarto de hotel onde tem um monte de gente me olhando… Às vezes, as pessoas estão tentando me matar, às vezes, eu estou com a mão cheia de sangue. É um monte de sonho assim, é bem pesado mesmo”, lamentou a cantora.