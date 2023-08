Luísa Sonza perde seguidores após o lançamento do polêmico single e clipe Campo de Morango

Os internautas rasgaram o verbo alegando que o clipe têm um teor sexual muito alto e satanismo; a loirinha rebateu todas as criticas.

Minha gente, quando Luísa Sonza anuncia uma nova era é porque a mulher tá vindo para lacrar horrores no pop brasileiro. E não foi diferente depois do lançamento oficial da musica e do clipe Campo de Morango na última terça-feira (15), essa é a primeira canção do seu novo álbum “Escândalo Íntimo”, que promete ser cheio de hits.

O funk já é um verdadeiro sucesso nas plataformas digitais, mas como estamos falando de Luísa Sonza, obviamente esse hit causou bastante discussão na web por conta da letra e das cenas exibidas. Os ataques foram incontáveis, com muitos internautas acusando a cantora de fazer “músicas de baixo calão” e até mesmo alguns fanáticos religiosos acusarem a moça de “satanismo”, que gerou uma perda de mais de 100 mil seguidores no seu perfil do Instagram.

Só que a nossa Boa Menina já tinha previsto tudo isso tanto que foi por esse motivo que decidiu escolher “Campo de Morango” como a 1ª música do álbum novo. Pois sabia que o clipe iria causar comentários ácidos e ataques de ódio na internet.

Ainda assim, a artista fez questão de rebater publicamente todos os comentários de ódio que estão circulando: “É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu queria dizer que eu não sou menos artista”, disse nos stories do Instagram. “Eu não sou menos artista. Pelo contrário, eu acho que sou mais. E sou muito corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha”, continuou. “É um assunto que pode muito parecer batido, mas, enquanto gera discussão, temos que seguir falando. As pessoas podem falar ‘a Madonna já fez isso lá atrás’… E já deveriam ter parado de achar isso um problema. Os caras estão fazendo o tempo todo, e eles não falam nem deles, falam das nossas bundas, do nosso corpo. Aí não tem problema nenhum”, desabafou.

Veja aqui o print que o IG do NoticiaDiaria postou sobre a perda de seguidora da cantora: