Luísa Sonza nega que expôs a traição de Chico em rede nacional por marketing

A cantora garante que o seu álbum não necessitava, pois, já era um grande sucesso, antes mesmo da exposição.

Meus amores, nesta quinta-feira (05), a cantora Luisa Sonza deu uma entrevista pra influenciadora Foquinha, onde falou pela primeira vez sobre a reação do público após a mesma anunciar, ao vivo, em rede nacional, que ela havia ganhado um belo par de chifres do seu ex- namorado Chico Moedas.

Na entrevista, Luisa garantiu com todas a letras que não utilizou a traição de Chico para fazer marketing do seu mais recente trabalho, o álbum “Escândalo Íntimo”, afirmando que acha péssimo ter que ficar falando sobre a sua vida pessoal desta forma.

“Fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim. Jamais seria algo planejado. Inclusive não queria… Nesse momento não é bom estar falando de novo sobre a minha vida pessoal, de novo sobre alguma coisa”, iniciou a cantora, que continuou:

“Estava tudo lindo, estava tudo bem, já era o álbum mais escutado da história. Já estava com 200 [milhões de streams], já era número 1, já era tudo. A última coisa que eu gostaria era que alguma coisa, principalmente alguma coisa da minha vida pessoal, me tirasse do que estou focada agora que é divulgar meu álbum, voltar pra turnê.”

Por fim, Luisa reforçou sua indignação com as pessoas por sempre tentarem culpar as mulheres pelas coisas que acontecem, até mesmo quando elas claramente foram vítimas da situação, como foi o caso da traição de Chico.

“Não faço parte de maneira alguma disso. É muito triste. As pessoas sempre dão um jeito de culpar a mulher. A gente sempre é muito colocada em dúvida. Isso é uma coisa que me entristece sim, mas hoje em dia eu prefiro não acessar mais”, finalizou a boa menina.