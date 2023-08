Luísa Sonza nega boatos de ter sido possuída por demônio

A cantora soltou o verbo sobre o polêmico clipe Campo de Morango durante sua participação no podcast Poddelas.

Meus amores, a Luísa Sonza e seu namorado, Chico Coin foram os convidados desta sexta-feira (18) do podcast Poddelas. Então, a cantora aproveitou para falar pela primeira vez sobre a polêmica do clipe “Campo de Morango”. Além de perder 100 mil seguidores, ela foi acusada de fazer apologia ao aborto e até que surgiram teorias de que a cantora teria feito um pacto para ter sucesso.

“A gente sabia que teria esse hate todo quando escolhi que esse seria o single. Mas, o clipe não é sobre aborto. Não tem nada a ver”, começou ela. Então, as apresentadoras questionaram a cantora sobre os rumores que ela teria feito o pacto e teria mostrado isso no clipe: “Eu fiquei surpresa como os crentes conhecem tanto disso para falar que eu fiz, mas não, isso também é mentira”, falou Sonza.

“Eu me surpreendo com a criatividade. Até achei tudo essa fake news! Eu não tenho nem o que responder. Como eu vou responder uma coisa tão burra? Eu vou até parecer burra, vão falar ‘nossa, ela não consegue se explicar’. Mas é tão fora da ideia do clipe, da música, de tudo, que você fala ‘tá bom’. “Sabe o que eu aprendi muito nesse lançamento? O quanto que alguns crentes sabem mais sobre lúcifer e sobre o satanismo do que sobre Deus. Porque eles sabem, eu não sei. Eles sabem todos os rituais. Pra mim, a gente estava fazendo uma dança ali, e eles levaram pra um lugar que eu fiquei: ‘nossa vocês conhecem. Vocês estão lendo a Bíblia certa? Porque vocês conhecem todo o processo’”, disse ela.

