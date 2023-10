Luísa Sonza nega ação de marketing durante término com Chico: “O meu maior medo era ser colocada como culpada”

A cantora contou detalhes sobre o seu psicológico diante ao término com o investidor e o hate que sofreu após o anúncio no ‘Mais Você’

Luísa Sonza não teve papas na língua na hora de desmentir que o seu término com Chico Veiga tenha sido usado como ação de marketing para o seu novo trabalho. Em conversa com Foquinha, ela revelou que a onda de hate veio muito forte para ela e que o seu maior medo era ser colocada como culpada em uma história que ela não tinha culpa.

“É uma coisa que eu jamais esperaria assim e eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei”, disse.

A loira ainda alfinetou o ex-namorado: “A última coisa que eu gostaria é que alguma coisa na minha vida pessoal me tirasse do que eu estou focada agora (…) Tem tanta coisa boa acontecendo, que eu jamais escolheria e nem tem como escolher, né gente? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que acontece, a realidade é essa”, disparou Luísa.

“Antes de tudo, eu fiquei muitos dias assim, sem saber o que fazer, a gente fez um bilhão de reuniões. O meu maior medo era ser colocada como culpada de alguma coisa de novo, aconteceu muito isso, as pessoas já falam sobre mim e eu fico quieta”, Luísa ainda relembrou os ataques que sofreu no término de seu casamento com Whindersson Nunes.